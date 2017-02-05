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كابنانجا يفوز بلقب هداف أمم أفريقيا 2017
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كابنانجا يفوز بلقب هداف أمم أفريقيا 2017

الأحد، 5 فبراير 2017 11:55 ص
وكالات

رغم خروج فريقه مبكرا من البطولة بالهزيمة أمام المنتخب الغاني في دور الثمانية، توج جونيور كابانانجا نجم منتخب الكونغو الديمقراطية بلقب هداف النسخة الحادية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أسدل الستار عليها اليوم الأحد في الجابون.

وتصدر كابانانجا قائمة هدافي هذه النسخة برصيد ثلاثة أهداف سجلها جميعا في الدور الأول للبطولة بواقع هدف في كل من مباريات فريقه الثلاث بالدور الأول.

وشهدت هذه النسخة تسجل 66 هدفا في 32 مباراة بمتوسط بلغ 2.06 هدف للمباراة الواحدة.

والقائمة التالية توضح سجل الهدافين في هذه النسخة من البطولة

ثلاثة أهداف : جونيور كابانانجا (الكونغو الديمقراطية) .

هدفان: رياض محرز وإسلام سليماني (الجزائر)- أريستيد بانسيه وبريجوس ناكولما (بوركينا فاسو)- ميشيل نجادو نجادجي (الكاميرون)- بول خوسيه مبوكو (الكونغو الديمقراطية)- محمد صلاح (مصر)- بيير إيمريك أوباميانج (الجابون)- أندريه آيو (غانا)- ساديو ماني (السنغال)- نعيم سليتي (تونس) .

هدف واحد: سفيان هاني (الجزائر)- يوسوفو دايو وألان تراوري وبرتران تراوري (بوركينا فاسو)- كريستيان باسوجوج وبنيامين موكاندجو وسيباستيان سياني ونيكولاس نكولو وفانسون أبو بكر (الكاميرون)- نيسكنز كيبانو وفيرمين ندومبي مبيلي (الكونغو الديمقراطية)- محمود كهربا وعبد الله السعيد ومحمد النني (مصر)- جوردان آيو وأسامواه جيان (غانا)- بيكيتي ويوراي سواريس (غينيا بيساو)- ويلفريد بوني وسيري داي (كوت ديفوار)- ييفس بيسوما (مالي)- رشيد عليوي وعزيز بوهدوز ويوسف الناصيري ورومان سايس (المغرب)- بابا كولي ديوب وكارا مبودجي وهنري سايفت وموسى سو (السنغال)- ماتيو دوسيفي وكودجو فودو لابا (توجو)- وهبي الخزري وطه ياسين الخنيسي ويوسف المساكني (تونس)- فاروق ميا وكوداكواشي ماهاشي وتينداي ندورو ونياشا موشيكوي ونوليدج موسونا (أوغندا) .

أهداف عكسية (النيران الصديقة): الجزائري عيسى ماندي في مرمى فريقه أمام تونس- رودينلسون سيلفا (غينيا بيساو) في مرمى فريقه أمام بوركينا فاسو.

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