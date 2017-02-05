 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 12:06 صباحاً
روابط سريعة
باسوجوج ينال لقب الأفضل في بطولة الأمم الأفريقية
C37oF8YW8AEnwUV

باسوجوج ينال لقب الأفضل في بطولة الأمم الأفريقية

الأحد، 5 فبراير 2017 11:54 ص
محيط

أحرز النجم الكاميروني كريستيان باسوجوج لقب أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالجابون.

وساهم باسوجوج في حصول منتخب بلاده على لقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه عقب فوزه 2-1 على منتخب مصر في المباراة النهائية اليوم، الأحد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3