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وزير الصحة يوافق على طلبات نقابة الصيادله
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وزير الصحة يوافق على طلبات نقابة الصيادله

الأحد، 5 فبراير 2017 11:59 م
محيط _ مروة رزق

أعلنت وزارة الصحة والسكان انه بعد عدة جلسات للمناقشة والتفاوض تم الاتفاق ما بين الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان والدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة مساء اليوم الأحد على الطلبات المقدمة من النقابة وذلك بحضور أعضاء مجلس نقابة الصيادلة.

حيث تقدم نقيب الصيادلة ببعض الطلبات لنقابة الصيادلة والتي تشمل صدور قرار وزاري بشأن تنظيم غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية ، والثاني العمل بقرار 200 لسنة 2012 ، وتضمنت الطلبات أيضاً استمرار الوضع القائم بالعمل بقرار 449 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلي لحين الانتهاء من اعادة صياغة القرار الجديد بمشاركة النقابة وذلك حفاظاً على مصلحة جميع الاطراف المواطنين والشركات والصيادلة .

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