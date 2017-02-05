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أرسنال يدعم النني عقب خسارة لقب أفريقيا
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أرسنال يدعم النني عقب خسارة لقب أفريقيا

الأحد، 5 فبراير 2017 11:35 ص

قدم نادي أرسنال الإنجليزي رسالة دهم لنجم الدولي محمد النني عقب خسارة منتخب مصر نهائي كأس أمم أفريقيا امام الكاميرون

وعلق أرسنال على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: ” لا بأس يا @ElNennyM - نحن فخورون بمجهوداتك.”

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