روما يواسي صلاح: "لا تحزن.. فخورون بك"الأحد، 5 فبراير 2017 11:36 ص
تقدم نادي روما الايطالي برسالة الى نجمه المصري الدولي محمد صلاح عقب خسارة منتخب مصر نهائي كأس أمم أفريقيا امام الكاميرون
ونشر نادي روما عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة لصلاح مكتوبا عليها “نحن نفخر بك”
وكتب عليها “لا بأس، فقد كان أداؤك يدعو للفخر على مدار البطولة. نفخر بك”
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