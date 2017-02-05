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أبو تريكة يوجه رسالة للمنتخب المصري
ابو تريكة وصلاح

أبو تريكة يوجه رسالة للمنتخب المصري

الأحد، 5 فبراير 2017 11:27 م
محيط

وجّه نجم الكرة المصرية الأسبق والنادى الأهلى محمد أبو تريكة، الشكر للاعبى المنتخب الوطنى، وذلك بعد خسارته أمام نظيره الكاميرونى بهدفين مقابل هدف، فى نهائى كأس الأمم الإفريقية.
وقال عبر صفحته على “فيسبوك”: “‏شكرا لرجال مصر، كنّا نود البطولة ولكن هى كرة القدم، قدمتم نموذجا فى الاجتهاد والروح والعزيمة، نراكم فى كأس العالم ٢٠١٨ إن شاء الله نحن معكم”.

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