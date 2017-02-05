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موكاندجو أفضل لاعب في نهائي الأمم الأفريقية
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موكاندجو أفضل لاعب في نهائي الأمم الأفريقية

الأحد، 5 فبراير 2017 11:21 م
محيط - أحمد عبد الخالق

حصل اللاعب بوبا موكاندجو مهاجم المنتخب الكاميروني على لقب أفضل لاعب في لقاء نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجابون.

وتوج الأسود بلقب البطولة على حساب المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف .

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