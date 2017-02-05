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إعلامي: الفراعنة أبطال و"فرفروا في الأخر"
محمد على خير كاتب صحفى

إعلامي: الفراعنة أبطال و"فرفروا في الأخر"

الأحد، 5 فبراير 2017 11:27 م
كتب - عبد الرحمن دياب

علق الإعلامي محمد على خير، على خسارة مصر أمام الكاميرون فى نهائي كأس أفريقيا موضحا أن “اللاعبين لم يقصروا فى الأداء، ومش كل بطولة لازم ناخدها”، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة استقبال اللاعبين عند عودتهم إلى أرض الوطن.

وقال في برنامجه “المصري أفندي 360”، المذاع علي شاشة “القاهرة والناس”، اليوم الأحد إن “اللاعبين المصريين أبطال، والحياة مكسب وخسارة وإحنا كنا طماعين، واللاعبية معندهمش لياقة وفرفروا فى الآخر”.

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