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أبودومة: وزير الصحة استجاب لـ4 طلبات لنا
وزارة الصحة

أبودومة: وزير الصحة استجاب لـ4 طلبات لنا

الأحد، 5 فبراير 2017 11:21 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أوضح الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أنهم اجتمعوا مع وزير الصحة، وقدموا له 4 طلبات وتم الاستجابة لهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة “ام بي سي مصر”، اليوم الأحد، أن الاستجابة لمطالبهم تعد انتصار للمريض المصري، موضحا أنه تقرر إيقاف الإضراب الذي كان مقررًا له يوم 12 فبراير.

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