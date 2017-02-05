أوضح الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أنهم اجتمعوا مع وزير الصحة، وقدموا له 4 طلبات وتم الاستجابة لهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة “ام بي سي مصر”، اليوم الأحد، أن الاستجابة لمطالبهم تعد انتصار للمريض المصري، موضحا أنه تقرر إيقاف الإضراب الذي كان مقررًا له يوم 12 فبراير.