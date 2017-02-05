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الحضري أفضل حارس في كأس الأمم الأفريقية
عصام الحضري

الحضري أفضل حارس في كأس الأمم الأفريقية

الأحد، 5 فبراير 2017 11:12 م
محيط - أحمد عبد الخالق

نال عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري ووادي دجلة لقب أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017.

وكان الكاميرو قد توج بلقب أمم أفريقيا على حساب المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بملعب الصداقة بليبرافيل العاصمة الجابونية.

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