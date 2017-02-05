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الكاميرون تكمل مجموعات كأس القارات 2017
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الكاميرون تكمل مجموعات كأس القارات 2017

الأحد، 5 فبراير 2017 11:03 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أكمل منتخب الكاميرون مجموعته الثانية في كأس القارات التي كان ينتظر الفائز بكأس الأمم الأفريقية “الجابون 2017”.

وكانت الفرق المتأهلة للنهائيات التي ستقام بروسيا منتصف يونيو القادم.

وبعد تتويج أسود الكاميرون أصبحت المجموعات على الشكل التالي:

كاس القارات 2017 :
المجموعه A
روسيا - البرتغال - المكسيك - نيوزيلندا

المجموعه B
المانيا - تشيلي - الكاميرون - استراليا

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