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عمرو عبدالحميد: وصول فرق تفتيش روسية لمطاراتنا مسلسل "بايخ"
الإعلامي عمرو عبدالحميد

عمرو عبدالحميد: وصول فرق تفتيش روسية لمطاراتنا مسلسل "بايخ"

الأحد، 5 فبراير 2017 10:55 م
كتب - عبد الرحمن دياب

رد الإعلامي عمرو عبدالحميد، على خبر وصول فرق تفتيش روسية لمطاراتنا بالمسلسل البايخ والممل.

وكتب في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “ربما أنا أحد أكثر المتضررين من توقف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة، لسفري المتكرر إلى روسيا، لأن الرحلة التي كانت تستغرق حوالي 4 ساعات، تتجاوز حاليًا 10 ساعات”.

وأردف “أشعر أن أخبار وصول فرق تفتيش روسية إلى مطاراتنا أشبه بمسلسل بايخ وممل إلى أقصى درجة، والمسألة أصبحت مستفزة جدًا، وتتجاوز حد رغبة الرفاق الروس في الاطمئنان على أمن مواطنيهم، لتصطدم بكرامتنا الوطنية”.

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