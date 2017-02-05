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أديب عن المنتخب: "كم لايك وكم شير"؟
عمرو اديب

أديب عن المنتخب: "كم لايك وكم شير"؟

الأحد، 5 فبراير 2017 10:48 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المصريين في كل العالم متجمعين لمشاهدة نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وأضاف في برنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on-e”، “المنتخب ده اللي جمع الناس دي كلها وخلاها فخوره بمنتخب مصر، كم لايك وكم شير، المنتخب ده اللي خلي إسم مصر موجود في الميديا العالمية، المنتخب ده اللي خلى الأعلام المصرية تنزل الشوارع تاني، كم لايك وكم شير”.

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