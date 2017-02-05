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الكاميرون تتقدم بهدف ثاني على مصر
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الكاميرون تتقدم بهدف ثاني على مصر

الأحد، 5 فبراير 2017 10:46 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تقدم المنتخب الكاميروني بهدف ثاني على نظيره المصري في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

سجل الهدف فينسنت كومباني في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

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