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عبدالمنعم فؤاد: السيسي لم يشرّع شيئاً
الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ السيسي‎

عبدالمنعم فؤاد: السيسي لم يشرّع شيئاً

الأحد، 5 فبراير 2017 10:41 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد عميد كلية الوافدين بجامعة الأزهر، الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أن بيان هيئة كبار العلماء بإقرار الطلاق الشفهي جاء لوضع النقاط على الأحرف، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يشرّع شيئاً بل سأل سؤلاً ووجّهه لأهل الاختصاص إلى فضيلة الإمام الأكبر باعتباره رئيس هيئة العلماء.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “ساعة من مصر” المذاع على شاشة “الغد” الاخبارية، إن الأزهر انطلاقا من مسئولياته قال كلمة الحق وبيّن ما كانت عليه الأمة من وقت رسول الله حتى يومنا هذا، موضحا أن مسألة التوثيق هي لحفظ الحقوق وضرورتها في زمن خربت فيه الذمم وكان لابد من علاج أسباب الطلاق والدواعي التي تؤدي إليه.

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