 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 10:20 مساءً
روابط سريعة
ريال سوسيداد يقهر أوساسونا في الدوري الاسباني
C37SiIeWQAAP2wC

ريال سوسيداد يقهر أوساسونا في الدوري الاسباني

الأحد، 5 فبراير 2017 10:29 م

حقق ريال سوسييداد فوزا مثيرا 3-2 على ضيفه أوساسونا خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب أنويتا معقل الأول ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الضيوف التسجيل أولا عن طريق الإسباني كينان كودرو (ق25)، قبل أن يدرك الإسباني أيضا راؤول نافاس التعادل لصالح ريال سوسييداد بهدف في مرمى أوساسونا (ق63).

وتقدم أصحاب الأرض للمرة الأولى في المباراة بفضل هدف حمل توقيع المكسيكي كارلوس فيلا (ق73)، قبل أن يعزز الإسباني خوانمي تقدم ريال سوسييداد بهدف ثالث (ق77).

بعدها بدقيقتين وتحديدا في (ق79) نجح الإسباني سيرخيو ليون في تضييق الفارق بهدف لصالح أوساسونا.

بهذه النتيجة يضيف ريال سوسييداد ثلاث نقاط إلى رصيده ليصبح في جعبته 38 نقطة يرتقي بها للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3