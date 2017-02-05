حقق ريال سوسييداد فوزا مثيرا 3-2 على ضيفه أوساسونا خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب أنويتا معقل الأول ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الضيوف التسجيل أولا عن طريق الإسباني كينان كودرو (ق25)، قبل أن يدرك الإسباني أيضا راؤول نافاس التعادل لصالح ريال سوسييداد بهدف في مرمى أوساسونا (ق63).

وتقدم أصحاب الأرض للمرة الأولى في المباراة بفضل هدف حمل توقيع المكسيكي كارلوس فيلا (ق73)، قبل أن يعزز الإسباني خوانمي تقدم ريال سوسييداد بهدف ثالث (ق77).

بعدها بدقيقتين وتحديدا في (ق79) نجح الإسباني سيرخيو ليون في تضييق الفارق بهدف لصالح أوساسونا.

بهذه النتيجة يضيف ريال سوسييداد ثلاث نقاط إلى رصيده ليصبح في جعبته 38 نقطة يرتقي بها للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير.