اعتبر الفنان المصري نبيل الحلفاوي اليوم الأحد أن لاعبي منتخب مصر حققوا إنجازاً كبيراً بالصعود إلى نهائي أمم أفريقيا على الرغم من الصعوبات التي واجهتهم من إصابات وأجواء صعبة في الجابون.

وأعرب الحلفاوي في حوار مع برنامج “هنا العاصمة” المذاع على شاشة “سي بي سي” عن حزنه من أداء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في نصف نهائي بطولة أفريقيا مشيراً إلى أن أداء الفراعنة أمام الكاميرون في النهائي أسعده بشدة وجعله يسامح المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وأوضح الفنان المصري أن كوبر استطاع بتكتيكه الرائع أن يُحسن من أداء الدفاع المصري الذي كان يعاني خلال السنوات الماضية من ضعف واضح.