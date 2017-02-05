تطبيقات تساعدك على الحد من الاكتئاب

إذا كنت تعاني من الاكتئاب والقلق وترغب في العلاج منها دون اللجوء إلى الطبيب، فما عليك إلا أن تتعرف على حزمة من التطبيقات الذكية التي تهدف إلى التحفيز النفسي. ويجب ...