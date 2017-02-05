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الكاميرون تتعادل مع مصر في الشوط الثاني
عليل جبر

الكاميرون تتعادل مع مصر في الشوط الثاني

الأحد، 5 فبراير 2017 10:16 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تعادل المنتخب الكاميروني مع نظيره المصري بهدف لكل منهما في اللقاء المقام بينهما في نهائي كأس الأمم الأفريقة المقام حالياً بملعب الصداقة بالعاصمة الجابونية ليبرافيل.

سجل الهدف اللاعب نيكولاس نكولو في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وكان النني قد تقدم للفراعنة في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

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