نجح محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، في هز الشباك مع منتخب مصر في لقائه ضد الكاميرون مساء اليوم، الأحد، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالجابون.

وسجل النني هدف التقدم للفراعنة بعد مرور 21 دقيقة من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس فابريس أوندوا.

ويعد هذا الهدف الرابع للنني في مسيرته الدولية مع منتخب مصر، كما أنه أنهى صيام دام 14 شهرا للاعب وسط أرسنال عن التسجيل في مباريات الفراعنة.

وكان آخر هدف سجله النني مع منتخب مصر في مرمى تشاد بتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في ملعب برج العرب، يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وعاد النني للمشاركة مع الفراعنة بعد غيابه عن لقائي المغرب وبوركينا فاسو في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا للإصابة.