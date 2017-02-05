وافق الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، على جميع طلبات نقابة الصيادلة، وذلك خلال استقباله الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة ووفد من أعضاء النقابة، اليوم ، الأحد وبحضور النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وذلك لمناقشة مطالب الصيادلة.

وتقدم نقيب الصيادلة ببعض الطلبات التي تشمل صدور قرار وزاري بشأن تنظيم غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، والثاني العمل بقرار 200 لسنة 2012 ، وتضمنت الطلبات أيضاً استمرار الوضع القائم بالعمل بقرار 449 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلي لحين الانتهاء من إعادة صياغة القرار الجديد بمشاركة النقابة، وبعد عرض الطلبات ومناقشتها، قرر وزير الصحة الموافقة عليها جميعاً من أجل إعلاء مصلحة المريض المصري.