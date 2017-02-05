أسود الكاميرون تخطف لقب أمم أفريقيا 2017 من الفراعنةالأحد، 5 فبراير 2017 09:59 م
توج المنتخب الكاميروني بلقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجابون في نسختها الحادية والثلاثون، على حساب منتخب مصر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بملعب الصداقة بليبرافيل العاصمة الجابونية.
تقدم الفراعنة عن طريق محمد النني، في الدقيقة في الدقيقة 21 من الشوط الأول من تسديدة في شباك أوندوا حارس الكاميرون في الزاوية الضيقة للجهة اليسرى.
وتعادل اللاعب نيكولاس نيكولا في الدقيقة 59 قبل أن يضيف هدف الفوز فينسنت بوبكر في الدقيقة 88 من اللقاء.
دخل المنتخب المصري بتشكيلة مكونة من :الحضري ، المحمدي ، حجازي ، جبر ، فتحي ، حامد ، النيني ، ورده ، السعيد ، تريزيجيه ، صلاح
بينما جاءت تشكيلة أسود الكاميرون على النحو التالي: اوندوا ، كولينس ، تيكيو ، نجاديو ، اوينغو ، سياني ، ديوم ، باسوغوغ ، زوا ، تامبي ، موكاندجو
ملخص الشوط الأول:
جاءت البداية سريعة من منتخب مصر حيث حاول مباغتة الحارس أوندوا في تسديدة لعبد الله السعيد بعدما انفرد به من تمريرة سحرية للنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الثانية من المباراة.
جاء الرد سريعاً من الجانب الكاميروني حيث قطع باسوجوج الكرة من أحمد فتحي في الدقيقة 7 من عمر المباراة، ومررها إلى سياني على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة مباشرة على المرمى لكنها كانت ضعيفة وتصدى لها عصام الحضري.
على مدار 10 دقائق قام المنتخب الكاميروني بالسيطرة على الكرة وسط تمركز غير جيد من لاعبي المنتخب المصري وعدم قدرة على تسليم واستلام الكرة بشكل جيد، لكنها سيطرة لم تشكل خطورة على مرمى مصر.
وفي الدقيقة 24 تمكن النني من تسديد كرة في شباك أوندوا من الزاوية الضيقة بعد تمريرة صلاح يعلن تقدم المنتخب.
وفي الدقيقة 31 أجرى الأسود تبديلاً اضطراريا بخروج تيكو للإصابة ونزول نكولو بدلاً منه.
بدأ المنتخب الكاميروني النصف الثاني من المباراة بإجراء التبديل الثاني بمشاركة فينسنت أبو بكر بدلا من روبرت نديب تامبي، وأجرى الأسود ركلة استئناف اللعب، حيث تواجدوا على اليمين ولعب المنتخب المصري على اليسار.
ولعب أحمد فتحي عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 49، وقام دفاع الكاميرون بابعادها لتصل إلى عبدالله السعيد الذي سدد كرة مباشرة بيمناه لكنها ذهبت بعيدة عن القائم الأيمن لمرمى الكاميرون.
انطلق صلاح بالكرة ومر من لاعب الكاميرون في وسط الملعب بالدقيقة 57 ثم حصل على ركلة ثابتة على الجانب الأيمن ليلعبها صلاح بنفسه.
واستطاع منتخب الكاميرون أن يلعب هجمة مرتدة سريعة على مرمى مصر لكن انتهت بركلة ركنية.
وارسل موكاندجو في الدقيقة 60 من عمر المباراة عرضية من الجانب الأيسر، وارتقى نكولو البديل ولعب رأسية قوية في وسط رقابة من جانب أحمد حجازي، لتسكن شباك المنتخب المصري.
وسيطر المنتخب الكاميروني تماما عقب تسجيل هدف التعادل وأتت الدقيقة 68 بكرتين في غاية الخطورة، استطاع حجازي أن يحول الأولى لركنية، ثم قام نكولو بتسديد كرة رأسية أتت ضربة مرمى.
وكسر المنتخب المصري السيطرة الكاميرونية في الدقيقة 70 بهجمة عن طريق رمضان صبحي الذي لعبها قطرية من الجانب الأيسر لمحمد صلاح في اليمين ومر من مدافع الكاميرون أويانجو بمهارة عالية لكن مدافع آخر ابعاد الكرة.
وارتكب عبدالله السعيد في الدقيقة 77 خطأ فادح في التعامل مع الكرة ليقوم جاك زوا بالانطلاق بالكرة حتى منطقة الجزاء ويسدد كرة ضعيفة على مرمى الحضري.
واستطاع فينسنت أبو بكر أن يحرز الهدف الثاني لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 89، بعدما استلم الكرة بين المحمدي وعلي جبر وسددها على يسار عصام الحضري الذي عجز عن التعامل معها.
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