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شاهد.. كيف تفاعلت لميس الحديدي مع هدف النني؟
لميس الحديدي

شاهد.. كيف تفاعلت لميس الحديدي مع هدف النني؟

الأحد، 5 فبراير 2017 10:02 م
كتب - عبد الرحمن دياب

تفاعلت الإعلامية لميس الحديدي، مع هدف محمد النني في الكاميرون، حيث صرخت فرحا على الهواء أثناء برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على شاشة سي بي سي.
وقالت إنه يجب تعزيز هذا الهدف، بهدف آخر لأن المنتخب الكاميروني لن يسكت وسيضاعف من هجومه، موضحة “انا مش عارف اشتغل يا جماعة كده، وظلت ترقص بالإعلام على الهواء”.

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