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دبي تبهر 14 مليون زائر كوجهة للسياحة والتسوق
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دبي تبهر 14 مليون زائر كوجهة للسياحة والتسوق

الأحد، 5 فبراير 2017 09:31 م
محيط ووكالات

أوضحت صحيفة «بزنس إنسايدر» أن دبي، سابع أكثر مدن العالم زيارة، بهرت أكثر من 14 مليون زائر العام الماضي بأفقها السماوي الوضّاء، وجزرها الصناعية، ومراكز تسوقها الضخمة، وفنادقها الفاخرة.

ونقلا عن جريدة البيان الإماراتية، ثمة أسباباً عدة لاختيار دبي وجهة للزيارة، مثل الصعود إلى قمة بُرج خليفة، والقفز بالمظلات فوق نخلة الجميرا، والاستمتاع بوجباتها الغذائية الشهية، ومضت متحدثةً أن دبي تحتضن كثيراً من أكبر الصروح العمرانية في العالم، ففي وسط المدينة الساحرة يقف بُرج خليفة، أعلى مبنى في العالم، وإلى جواره «مول دبي»، أكبر مركز تسوق من حيث المساحة الأرضية، علاوةً على «نافورة دبي» أكبر نافورة راقصة.

وبيّنت أن الأسباب المذكورة لا تقتصر على هذا الحدّ، فالمدينة الحالمة تحتضن جزيرة «نخلة جميرا»، أكبر جزيرة اصطناعية في العالم، كما أنها شرعت -أي دبي- في بناء أكبر المطارات في العالم قاطبةً، وأكبر مجمع ترفيهي، وأكبر عجلة دوارة في غضون الأعوام العشرة المقبلة.

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