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الشيحي: محتاجين نفرح
وزير التعليم العالي اشرف الشيحي

الشيحي: محتاجين نفرح

الأحد، 5 فبراير 2017 09:30 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، أن وصول المنتخب المصري للدور النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية كان مستبعد، قائلا “مصر محتاجة تفرح ويكسب المنتخب المصري”.
وأوضح في تقرير عرضه برنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الأحد، أن مباراة “مصر والكاميرون” عبارة عن ملتقى من الشباب، متمنيًا الفوز لمنتخب مصر.

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