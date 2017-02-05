يراودك القلق حول عدم مناسبة فستان الزفاف المختارة لك والسبيل الوحيد لتهدئة روعك هو السيطرة على وزنك أو محاولة إنقاص بعض الكيلوغرامات، إذا لزم الأمر.

فأنتِ تحتاجين إلى تقديم بعض التضحيات من أجل الحصول على قوامٍ جيد في أهم يومٍ في حياتك، ولا شك أن جميع العيون سوف تكون متمركزة عليكِ في هذه الليلة،

فإذا كنت تريدي أن تفقدي وزنك قبل الزفاف فيجب عليك اتباع بعض القواعد حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن موقع Dire Donna.

1- القضاء على العادات السيئة

أول شيء نفعله هو أن نودع العادات السيئة، مثل التدخين وشرب الكحوليات، والحياة غير المنظمة، خاصة في المواعيد، ينبغي أن نلتفت لهذا دائماً لأنه يستحق، ليس فقط في الحالات الاستثنائية مثل الزفاف وإنما على مدار حياتنا.

2- النوم على الأقل 8 ساعات

لا نغفل عن أهمية النوم لصحتنا، وأيضاً لعملية التمثيل الغذائي، في الواقع يؤدي الحد من النوم إلى زيادة الشهية وبالتالي زيادة الوزن، على العكس من ذلك، فالنوم ما لا يقل عن 8 ساعات ليلاً يساعد على إفراز المزيد من هرمون اللبتين، الذي يقلل الشهية.

3- تجنب السعرات الحرارية غير الضرورية

بالطبع يجب عليك أن تضعي شراهتك جانباً، وتتحاشي تزويد جسمك بالسعرات الحرارية مثل الحلويات (وخاصة الصناعية)، وتُقللي من المشروبات الغازية والسكريات.

4- إعطاء الأولوية للخضراوات والفواكه

إذا أردتِ أن تفقدي بضعة كيلوغرامات فلا بد من تناول الخضروات، وإعطائها أولوية على منضدة الطعام الخاصة بكِ. ونوصي أيضاً بالفاكهة بدلاً من الحلوى.

5- تناولي القليل من كل شيء

تفضيل الخضراوات والأطعمة منخفضة السكر والدهون عندكِ، لا يعني الامتناع عن الأشياء الأخرى، من الأفضل أن نأكل من كل شيء ولكن بكميات صغيرة.

6- اتباع تعليمات الطبيب

إذا كنتِ لا تقدرين على اتباع نظام غذائي حقيقي، فيجب عليكِ اتباع نصائح الطبيب حتى لا تخطئ.

7- لا تهمل أي وجبة طعام

يعتبر هذا الخطأ واحداً من الأخطاء التي تتكرر بصورة مستمرة وهو أن تتخطي وجبة طعام، مع الاعتقاد بأن ذلك يمكن أن ينقص الوزن، في الواقع فإن الخطر هنا هو الشعور بالمزيد من الجوع، وينتهي الأمر بالإكثار من الطعام في الوجبة التالية.

8- السيطرة على الجوع

يزداد التوتر بصورة كبيرة في الفترة التي تسبق الزفاف، والخطورة هي أن تجدي الراحة في الطعام، لذلك في حالة الوقوع في هجمات الجوع العصبي، فمن الأفضل أن تكوني قوية ولا تستسلمي للطعام، أو على الأقل تناولي الفواكه والخضراوات والزبادي والفاكهة المجففة.

9- شرب الكثير من الماء

تذكري أن شرب ما لا يقل عن لتر ونصف من الماء يومياً يساعدكِ على الحفاظ على الوزن المثالي، ويساعد أيضاً في التخلص من السموم ويرطب الجسم والبشرة.

10- ممارسة التمارين الرياضية

تأتي الصحة ليس فقط من مائدة الطعام، ولكن أيضاً من خلال ممارسة الرياضة. وكما نعلم تكريس الوقت للتمارين الرياضية ليس سهلاً، ولكن علينا أن نحاول.