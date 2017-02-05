أكدت السيدة فتحية البحيري والدة حارس مرمى المنتخب المصري ونادي وادي دجلة عصام الحضري اليوم الأحد على حب أبنها الشديد لكرة القدم.

وقالت البحيري في حواره ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” إن والد الحضري كان يعارض ممارسته لكرة القدم ويقوم بحرق ملابسه الرياضية لافتة إلى أنها كانت تقوم بشراء ملابس جديدة لعصام بدلاً من الذي أحرقها الوالد.

وكشفت والدة الحضري عن أن أبنها كان يتوجه بعد انتهاء اليوم الدراسي ليعلب كرة القدم لافتة إلى أنه كان يعتني جيداً بصحته وأكله رغبة في تحسين مستواه.

وأشارت البحيري إلى أن الحضري يتصل بها قبل كل مباراة للمنتخب المصري ويطلب منها أن تدعي له ولزملائه لكي يوفقهم الله ويكون النصر حليفهم.