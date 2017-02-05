 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 10:31 مساءً
روابط سريعة
ماذا يفعل عصام الحضري قبل مباريات المنتخب؟
عصام الحضري

ماذا يفعل عصام الحضري قبل مباريات المنتخب؟

الأحد، 5 فبراير 2017 10:27 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكدت السيدة فتحية البحيري والدة حارس مرمى المنتخب المصري ونادي وادي دجلة عصام الحضري اليوم الأحد على حب أبنها الشديد لكرة القدم.
وقالت البحيري  في حواره ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” إن والد الحضري كان يعارض ممارسته لكرة القدم ويقوم بحرق ملابسه الرياضية لافتة إلى أنها كانت تقوم بشراء ملابس جديدة لعصام بدلاً من الذي أحرقها الوالد.
وكشفت والدة الحضري عن أن أبنها كان يتوجه بعد انتهاء اليوم الدراسي ليعلب كرة القدم لافتة إلى أنه كان يعتني جيداً بصحته وأكله رغبة في تحسين مستواه.
وأشارت البحيري إلى أن الحضري يتصل بها قبل كل مباراة للمنتخب المصري ويطلب منها أن تدعي له ولزملائه لكي يوفقهم الله ويكون النصر حليفهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3