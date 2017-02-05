تقدم محمد النني لاعب وسط المنتخب المصري للفراعنة على حساب الكاميرون في نهائي كأس الأمم الأفريقية في نسخته الحادية والثلاثين المقامة حالياً بملعب الصداقة بليبرافيل العاصمة الجابونية

دخل المنتخب المصري بتشكيلة مكونة من :الحضري ، المحمدي ، حجازي ، جبر ، فتحي ، حامد ، النيني ، ورده ، السعيد ، تريزيجيه ، صلاح

بينما جاءت تشكيلة أسود الكاميرون على النحو التالي: اوندوا ، كولينس ، تيكيو ، نجاديو ، اوينغو ، سياني ، ديوم ، باسوغوغ ، زوا ، تامبي ، موكاندجو

جاءت البداية سريعة من منتخب مصر حيث حاول مباغتة الحارس أوندوا في تسديدة لعبد الله السعيد بعدما انفرد به من تمريرة سحرية للنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الثانية من المباراة.

جاء الرد سريعاً من الجانب الكاميروني حيث قطع باسوجوج الكرة من أحمد فتحي في الدقيقة 7 من عمر المباراة، ومررها إلى سياني على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة مباشرة على المرمى لكنها كانت ضعيفة وتصدى لها عصام الحضري.

على مدار 10 دقائق قام المنتخب الكاميروني بالسيطرة على الكرة وسط تمركز غير جيد من لاعبي المنتخب المصري وعدم قدرة على تسليم واستلام الكرة بشكل جيد، لكنها سيطرة لم تشكل خطورة على مرمى مصر.

وفي الدقيقة 21 تمكن النني من تسديد كرة في شباك أوندوا من الزاوية الضيقة بعد تمريرة صلاح يعلن تقدم المنتخب