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عيسى حياتو يهدي رئيس الجابون ميدالية تقديراً لجهود بلاده في تنظيم أمم أفريقيا
عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى

عيسى حياتو يهدي رئيس الجابون ميدالية تقديراً لجهود بلاده في تنظيم أمم أفريقيا

الأحد، 5 فبراير 2017 09:29 م

أهدى عيسي حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ميدالية تذكارية إلى رئيس جمهورية الجابون علي بونجو أونديمبا، قبل بدء المباراة النهائية بين مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية، تقديراً لجهوده في تنظيم بلاه للبطولة الإفريقية.
وحرص رئيس الجابون علي مصافحة لاعبي منتخبي مصر والكاميرون قبل بداية المباراة، في حضور انفانتينو رئيس الفيفا، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

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