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نادية عمارة توجه رسالة لكل زوج يضرب زوجته
نادية عمارة‎

نادية عمارة توجه رسالة لكل زوج يضرب زوجته

الأحد، 5 فبراير 2017 09:20 م
كتب - عبد الرحمن دياب

ردت الدكتورة نادية عمارة، داعية إسلامية، علي مكالمة تليفونية لمتصلة طلبت منها توجيه رسالة بشأن ضرب الزوج لزوجته، أن المرأة لايجب أن تضع نفسها في مواضع غير لائقة خاصة إذا تزوجت بشخص يداه تسبق عقله، ويجب أن تستوعب زوجها في هذه الحالة وتصمت ولاترد الكلمة بمثلها عندما يغضب وتكون أكثر عقلًا وحكمة حتي تحافظ على بيتها.

وقالت في برنامجها “قلوب عامرة”، المذاع على شاشة “الحياة 2” اليوم الأحد، إن الأخلاق قلت لدى البعض والتربية لم تعد مثلما كانت قديمًا وأصبح عند البعض انحرافًا أخلاقيًا وسلوكيًا، مستكملة أن الزوج إذا تمادى بالضرب يجب على ولي أمر الزوجة أن يأتي ويأخذها من بيت زوجها ولا تعود إلا إذا كف عن ذلك.

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