5 وصفات طبيعية تحارب تساقط الشعرالأحد، 5 فبراير 2017 09:20 م
في كل فصل خريف تلاحظين أن شعرك يتساقط أكثر من المعتاد، وهو أمر طبيعي للغاية، لكنه يظل مقلقاً بالنسبة لغالبية النساء، لذلك هناك بعض الوسائل الطبيعية للمساعدة في التخلص من هذه المشكلة.
وحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن مجلة TOP SANTE الفرنسية الخاصة بالصحة والجمال، إليك بعض من تلك الوصفات:
نبات القراص: عُرف هذا النبات بفعاليته في مجال محاربة تساقط الشعر منذ القديم إذ أنه غني بالحديد، والأحماض الأمينية، والزنك، والسليكا والفيتامين B، وكلها عناصر تساهم في تجديد فروة الرأس.
ويمكن وضع 100 جرام من أوراق القراص في نصف لتر من الكحول (60 درجة)، بالإضافة إلى نصف لتر ماء، وآخر من الخل، ويترك الخليط لمدة 10 أيام، وتدلك به فروة الرأس كل ليلة قبل النوم، لتلاحظي النتائج منذ الأيام الأولى بعد استعماله.
خميرة البيرة: تُعتبر خميرة البيرة غنية بالفيتامين B المغذي للشعر، ما يجعله أكثر مقاومة للتساقط والتكسر وأقل هشاشة، ويمكن ابتلاع 15 حبة من خميرة البيرة يومياً لمدة شهرين، وبمجرد أن تلاحظي أن الشعر قد استعاد حيويته وتوقف عن التساقط، استمري لكن مع خفض عدد الحبات المستعملة في العلاج إلى 7 أو 8 حبات يومياً لمدة مماثلة.
الفلفل: من المعروف أن الفلفل الأحمر يساعد كثيراً على تنشيط الدورة الدموية، ما يساعد الشعر على التكاثر، لذلك يمكن استعماله كعلاج عبر فرك كمية صغيرة من الفلفل الأحمر في نصف لتر من الكحول وتركهما لمدة 15 يوماً، ثم استعملي هذا المستحضر في تدليك فروة رأسك كل صباح أو كل يومين.
قناع الخضار: يمكنك تجربة وصفة قناع الخضار المعروفة التي تساعد شعرك على النمو وتعيق تساقطه، اتركي 50 جراما من الجرجير، 15 جراماً من التوت العرعر، وملعقتين من بذور الكبوسين أبو خنجر في ربع لتر من زيت الزيتون لمدة 3 أيام، ثم استعمليها كقناع على فروة الرأس، وضعي على شعرك منشفة لمدة 2 إلى 3 ساعات قبل غسل شعرك بشامبو خفيف.
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