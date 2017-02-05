إذا كنت تعاني من الاكتئاب والقلق وترغب في العلاج منها دون اللجوء إلى الطبيب، فما عليك إلا أن تتعرف على حزمة من التطبيقات الذكية التي تهدف إلى التحفيز النفسي.

ويجب استخدام حزمة التطبيقات الذكية ما يصل إلى أربع مرات يوميا، فهي مفيدة للحد من الاكتئاب ومشكلات القلق والنقد الذاتي، كما أظهرت دراسة أجريت في كلية طب جامعة “نورث ويسترن” بالولايات المتحدة، أن استخدام حزمة التطبيقات الإلكترونية التي تحمل اسم “إنتلي كير”، أربع مرات يومياً لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع، مع استعمال كل تطبيق لمدة دقيقة؛ واحدة يؤدي إلى تراجع أعراض الاكتئاب والقلق بنسبة 50%.

ويقول الطبيب، ديفيد مور، أستاذ الطب الوقائي وتقنيات التدخل السلوكي بجامعة نورث ويسترن: “لقد ابتكرنا هذه التطبيقات لتتلاءم بسهولة مع حياة البشر، ويمكن استخدامها بسلاسة كالتطبيقات المستخدمة لتحديد المواقع والاتجاهات”، وأضاف أن بعض المشاركين استمروا في استخدام حزمة التطبيقات بعد انتهاء الدراسة، حيث وجدوا أنها تجعلهم يشعرون أنهم أفضل، حسب “روسيا اليوم” عن موقع “ساينس ديلي” المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا.

وتحتوي الحزمة على 13 تطبيقا مختلفا، يمكن تنزيلها من متجر جوجل على الإنترنت، من بينها تطبيق “بيربل تشيل” الذي يهدف إلى علاج الاكتئاب عن طريق الاستماع إلى التسجيلات الصوتية، وتطبيق “ماي مانترا”؛ الذي يهدف إلى تحفيز المستخدم، وتسليط الضوء على نقاط القوة والقيم الأخلاقية لديه، وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 20% من الأمريكيين يعانون من أعراض الاكتئاب والقلق سنوياً، وأن 20% فقط من هذا العدد يتلقون علاجاً نفسياً كافياً للمشكلات التي يعانون منها.