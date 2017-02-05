تطبيقات تساعدك على الحد من الاكتئابالأحد، 5 فبراير 2017 09:14 م
إذا كنت تعاني من الاكتئاب والقلق وترغب في العلاج منها دون اللجوء إلى الطبيب، فما عليك إلا أن تتعرف على حزمة من التطبيقات الذكية التي تهدف إلى التحفيز النفسي.
ويجب استخدام حزمة التطبيقات الذكية ما يصل إلى أربع مرات يوميا، فهي مفيدة للحد من الاكتئاب ومشكلات القلق والنقد الذاتي، كما أظهرت دراسة أجريت في كلية طب جامعة “نورث ويسترن” بالولايات المتحدة، أن استخدام حزمة التطبيقات الإلكترونية التي تحمل اسم “إنتلي كير”، أربع مرات يومياً لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع، مع استعمال كل تطبيق لمدة دقيقة؛ واحدة يؤدي إلى تراجع أعراض الاكتئاب والقلق بنسبة 50%.
ويقول الطبيب، ديفيد مور، أستاذ الطب الوقائي وتقنيات التدخل السلوكي بجامعة نورث ويسترن: “لقد ابتكرنا هذه التطبيقات لتتلاءم بسهولة مع حياة البشر، ويمكن استخدامها بسلاسة كالتطبيقات المستخدمة لتحديد المواقع والاتجاهات”، وأضاف أن بعض المشاركين استمروا في استخدام حزمة التطبيقات بعد انتهاء الدراسة، حيث وجدوا أنها تجعلهم يشعرون أنهم أفضل، حسب “روسيا اليوم” عن موقع “ساينس ديلي” المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا.
وتحتوي الحزمة على 13 تطبيقا مختلفا، يمكن تنزيلها من متجر جوجل على الإنترنت، من بينها تطبيق “بيربل تشيل” الذي يهدف إلى علاج الاكتئاب عن طريق الاستماع إلى التسجيلات الصوتية، وتطبيق “ماي مانترا”؛ الذي يهدف إلى تحفيز المستخدم، وتسليط الضوء على نقاط القوة والقيم الأخلاقية لديه، وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 20% من الأمريكيين يعانون من أعراض الاكتئاب والقلق سنوياً، وأن 20% فقط من هذا العدد يتلقون علاجاً نفسياً كافياً للمشكلات التي يعانون منها.
-
«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من هذا الموقع
ناشد جهاز حماية المستهلك في بيانه الصادر اليوم جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخى الحذر قبل الاشتراك في المسابقات التي يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ...Sun, 05 Feb 2017 11:28:36 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
7 مزايا "خفية" في واتس اب يجب أن تعرفها
أصبح تطبيق واتساب وسيلة الاتصال المفضلة لدى الملايين، ويستخدم التطبيق أكثر من مليار مشترك شهريا، وقد أصبح تابعا لشركة فيسبوك التي استحوذت عليه بحوالي 19 مليار ...Sun, 05 Feb 2017 14:18:38 GMT
-
5 علامات تنذر بوجود السرطان.. وإليك العلاج
السرطان هو مرض العصر الذي أصبح كابوساً يهدد الأصحاء وعبئاً على المرضى، وهو مسؤول عن واحدة من كل ست حالات وفاة على مستوى العالم. ويصاب أكثر من 14 مليون شخص بالسرطان ...Sun, 05 Feb 2017 19:18:58 GMT
-
نصائح سحرية تجنبك الأرق ليلاً
إذا كنت تعاني من الأرق فقد يتعلق سبب ذلك بنوعية العشاء الذي تتناوله، حيث يؤكد الخبراء أن الأطعمة الغنية بالأطباق الحارة والأغذية ذات البروتينات العالية والكافيين، ...Sun, 05 Feb 2017 18:41:51 GMT
-
تأجيل محاكمة 42 إرهابيًا بتنظيم "أجناد مصر" إلى أول مارس المقبل
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم “أجناد مصر” إلى جلسة أول مارس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم ...Sun, 05 Feb 2017 15:05:08 GMT
-
مصرع هارب من السجن في تبادل إطلاق نار مع الشرطةSun, 05 Feb 2017 18:14:50 GMT
-
رئيس الوزراء:اجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ان الحكومة تقوم باجراءات لمواجهة ارتفاع اسعار الدواجن فى الاسواق حيث سيتم زياده كميات الدواجن المستوردة لتغطية ...Sun, 05 Feb 2017 14:49:50 GMT
-
38 سفينة عبرت المجرى الملاحي لقناة السويسSun, 05 Feb 2017 14:33:33 GMT