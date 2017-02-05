يواجه فريق يوفنتوس نظيره فريق إنتر ميلان , وذلك ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” يوفنتوس آرينا ” .

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الأول برصيد 51 نقطة ولديه لقاء مؤجل وبفارق 4 نقاط عن روما , في حين يحتل فريق إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 42 نقطة ,

تشكيلة يوفنتوس الرسميه : بوفون ، ليستشتاينر ، بونوتشي ، كيليني ، ساندرو ، خضيره ، بيانيتش ، كوادرادو ، ديبالا ، ماندزوكيتش ، هيغواين ؛

تشكيلة انتر الرسميه : هاندانوفيتش ، ميديل ، موريلو ، ميراندا ، غاليارديني ، بروزوفيتش ، كاندريفا ، دامبروزويو ، ماريو ، بيرسيتش ، ايكاردي ؛

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