تعرضت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تقل 64 شخصا، لحادث بمطار الوادي إثر انفجار “إطار الدوالب”، وذلك حسبما ذكرت شبكه “سكاي نيوز”، اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الشركة، لم تسمه، قوله إن الطائرة “كانت تضمن رحلة الرحلة 6252 بين الجزائر العاصمة والوادي وعلى متنها 64 مسافرا”.

وأضاف أن الطائرة “تعرضت لحادث بعدما حطت على المطار، بسبب عطب في العجلة الأمامية، مما تسبب في انفجار إطار الدوالب وفقدان القدرة على التحكم على الطائرة”.

وأكد المصدر أنه “لم يتم تسجيل أي حالة جروح”، مضيفا “لوحظ أن الضرر الذي سجل على مستوى آلية الهبوط كان هو سبب الحادث”.