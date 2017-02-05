حماس تنفي صحة ما تردد حول رفضها مقابلة شخصيات فتحاوية بالقاهرة

نفت حركة حماس الفلسطينية صحة ما ذكرته صحيفة “رأي اليوم” ووكالة “سما” حول رفض وفد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الذي زار القاهرة مؤخرا مقابلة شخصيات فتحاوية .

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، تعقيباً على ما ادعته صحيفة رأي اليوم ووكالة سما إنه لا صحة على الإطلاق لهذا الخبر.

وحذرت الحركة في بيان لها اليوم من مثل هذه الأكاذيب التي تسعى لإحداث البلبلة والتشويش على علاقة الحركة مع مصر.

ودعت الحركة وكالة سما وصحيفة رأي اليوم للاعتذار، والكف عن هذه الأساليب وتوخي الدقة والصدق فيما تنشر.

كانت وكالة “سما الإخبارية ” قد قالت نقلا عن صحيفة ” رأي اليوم “إن وفدًا قياديا من حركة حماس، رفض فى أثناء وجوده فى القاهرة خلال الأسبوع الماضى، عقد لقاء مع شخصيات من حركة فتح، مناهضة للرئيس محمود عباس، رغم إلحاح المؤسسات الأمنية المصرية على تنظيم اللقاء .