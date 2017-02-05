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الأحد 5 فبراير 2017 08:56 مساءً
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"حمزة": زيادة جديدة في أسعار فواتير الكهرباء قريبا
أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية‎

"حمزة": زيادة جديدة في أسعار فواتير الكهرباء قريبا

الأحد، 5 فبراير 2017 08:53 م

 
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا جديدا على أسعار الكهرباء؛ للحفاظ على الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية.

وأردف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية «LTC»: إن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها على فاتورة شهر يوليو المقبل، بعد إعادة هيكلة سعر بيع الكهرباء، بعد ارتفاع سعر السولار.

وتابع أن الوزارة قامت بتفعيل الخط الساخن؛ لتلقي شكاوى المواطنين، حول ارتفاع أسعار الكهرباء. لافتا إلى أن: شعار ادفع وبعدين اشتكي، انتهى. وأنه من حق المواطن عدم سداد الفاتورة قبل تقديم الشكوى والرد عليها.

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