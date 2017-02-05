الأوقاف :رفع الإيقاف عن خطيب المكافأة الذي أشاد بـ"الحضري"

قررت وزارة الأوقاف رفع الإيقاف عن خطيب المكافأة الذي أشاد بنموذج عصام الحضري حارس مرمى منتخبنا الوطني وذلك تقديرا لحسن النية والوازع الوطني والفرحة بالإنجاز الوطني لمنتخبنا القومي والأداء المشرف لحارس مرماه

وجدد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على جميع الخطباء الالتزام بموضوع الخطبة وعدم الخروج عنه إلى ذكر الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات حفاظًا على المنبر من أن نزج به في أمور بذلنا جهدًا كبيرًا حتى نخلصه منها ومن توظيفه فيما لا يناسبه.

وأعرب عن أمله في توفيق المنتخب الوطني في مهمته القومية من أجل رفع راية مصر في المحافل الرياضية.

وكانت مديرية أوقاف السويس قرر وقف خطيب أحد المساجد بالسويس بعد اشارته بخطبة الجمعة الماضية لعصام الحضرى غير أن القطاع الديني بالوزارة رأى حسن نية الخطيب ووزاعه الوطني في رفع الإيقاف عنه.