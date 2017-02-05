اعتمد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، نتيجتى الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2016-2017 م.

وبلغت نسبة النجاح 89.02% للمرحلة الابتدائية و96.7% للإعدادية، أما الإعدادية المهنية 52.48%، والصم وضعاف السمع والمكفوفين 100% ، والدمج 100%.