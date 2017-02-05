تأجيل محاكمة 42 إرهابيًا بتنظيم "أجناد مصر" إلى أول مارس المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم “أجناد مصر” إلى جلسة أول مارس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم ...