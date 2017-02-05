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التشكيلة الرسمية للكاميرون في مواجهة الفراعنة
منتخب الكاميرون‎

التشكيلة الرسمية للكاميرون في مواجهة الفراعنة

الأحد، 5 فبراير 2017 08:36 م

أعلن المدير الفني هوجو بروس مدرب منتخب الكاميرون الاول لكرة القدم تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره المصري في لقاء نهائي كأس الأمم الأفريقية “الجابون 2017”.

وجاءت التشكيلة لتضم كلاً من :

في حراسة المرمى:  أوندوا

في الدفاع : كولينس - تيكيو - نجاديو - اوينغو.

في الوسط: سياني - ديوم - باوسوجوج - زوا.

في الهجوم: تامبي - موكاندجو.

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