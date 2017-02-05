 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 08:56 مساءً
روابط سريعة
رومانيا تتراجع عن قرار مثير للجدل لتحصين السياسيين الفاسدين من الملاحقة القضائية
احتجاجات في رومانيا

رومانيا تتراجع عن قرار مثير للجدل لتحصين السياسيين الفاسدين من الملاحقة القضائية

الأحد، 5 فبراير 2017 08:33 م
متابعات

تراجعت رومانيا، اليوم الأحد، عن قرار مثير للجدل كان من المقرر أن يحصن العديد من السياسيين من الملاحقة القضائية بسبب الفساد.

وجاء الإلغاء عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء حول هذا الأمر، على خلفية عدة أيام من التظاهرات الضخمة في الشوارع، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وتعهد المتظاهرون بمواصلة الضغط على مجلس الوزراء، وطالب بعضهم باستقالة الحكومة بأكملها.

ووافقت الحكومة على القرار يوم الثلاثاء، وكان من المقرر أن يصبح ساري المفعول في العاشر من فبراير الجاري، إلا أن البلاد شهدت أكبر مظاهرات منذ الإطاحة بالاشتراكية عام 1989 لإسقاط القرار.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3