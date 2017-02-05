تراجعت رومانيا، اليوم الأحد، عن قرار مثير للجدل كان من المقرر أن يحصن العديد من السياسيين من الملاحقة القضائية بسبب الفساد.

وجاء الإلغاء عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء حول هذا الأمر، على خلفية عدة أيام من التظاهرات الضخمة في الشوارع، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وتعهد المتظاهرون بمواصلة الضغط على مجلس الوزراء، وطالب بعضهم باستقالة الحكومة بأكملها.

ووافقت الحكومة على القرار يوم الثلاثاء، وكان من المقرر أن يصبح ساري المفعول في العاشر من فبراير الجاري، إلا أن البلاد شهدت أكبر مظاهرات منذ الإطاحة بالاشتراكية عام 1989 لإسقاط القرار.