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إحالة أوراق المتهم بذبح بائع الخمور بالإسكندرية للمفتي
صاحب محل الخمور المجني عليه بالإسكندرية ونجله

إحالة أوراق المتهم بذبح بائع الخمور بالإسكندرية للمفتي

الأحد، 5 فبراير 2017 08:28 م

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية المتهم بذبح صاحب محمصة وبائع الخمور في الإسكندرية، عادل أبو النور سليمان، إلى مفتي الجمهورية، في ثاني جلسات نظر القضية اليوم الأحد.

وحددت هيئة المحكمة يوم 9 مارس المقبل للنطق بالحكم بعد استشارة رأي المفتي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بينما رد المتهم بالقول “قتلته، ولو بإمكاني قتل جميع بائعي الخمور لقتلتهم”.

كان المقدم أحمد مليس، ضابط الشرطة الذي ألقى القبض على المتهم، قد قال أثناء شهادته أمام المحكمة، في الجلسة الأولى السبت الماضي، إن المتهم اعترف بذبحة لبيع المجني عليه الخمور لأنها محرمة شرعًا.

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