حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحفيز لاعبى منتخب مصر هاتفيًا قبل مباراة الكاميرون المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى الدور النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

وأجرت الرئاسة اتصالاً هاتفيًا بمدير المنتخب إيهاب لهيطه الذى فتح “إسبيكر” هاتفه لينقل تحفيز الرئيس للاعبين قائلاً لهم: “ما حققتوه إنجاز حتى الآن شدو حيلكم ومصر تنتظركم”.

وأعلن هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الكاميرون وهو عصام الحضرى وأحمد حجازى وعلى جبر وأحمد فتحى وأحمد المحمدى ومحمد الننى وطارق حامد ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه وعمرو وردة.