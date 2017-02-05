 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 08:47 مساءً
روابط سريعة
السيسي يشجع لاعبي منتخب مصر هاتفيا قبل مباراة الكاميرون
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يشجع لاعبي منتخب مصر هاتفيا قبل مباراة الكاميرون

الأحد، 5 فبراير 2017 08:25 م

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحفيز لاعبى منتخب مصر هاتفيًا قبل مباراة الكاميرون المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى الدور النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

وأجرت الرئاسة اتصالاً هاتفيًا بمدير المنتخب إيهاب لهيطه الذى فتح “إسبيكر” هاتفه لينقل تحفيز الرئيس للاعبين قائلاً لهم: “ما حققتوه إنجاز حتى الآن شدو حيلكم ومصر تنتظركم”.

وأعلن هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الكاميرون وهو عصام الحضرى وأحمد حجازى وعلى جبر وأحمد فتحى وأحمد المحمدى ومحمد الننى وطارق حامد ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه وعمرو وردة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3