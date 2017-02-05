عاد مانشستر يونايتد لسكة الانتصارات، بفوز كبير ومستحق خارج ملعبه أمام ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، بملعب “ووكرز ستاديوم” في ختام منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الأهداف كل من هنريك مخيتاريان، وزلاتان إبراهيموفيتش، وخوان ماتا في الدقائق 42 و44 و49، على الترتيب.

وكسر مانشستر بذلك سلسلة تعادلاته في آخر 3 مباريات خاضها الفريق، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس.

أما ليستر حامل لقب المسابقة، فواصل مسلسل نتائجه السلبية، بتلقيه الخسارة الرابعة على التوالي، حيث تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ16، متساويا مع ميدلزبره وسوانزي سيتي.