 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 08:52 مساءً
روابط سريعة
مانشستر يونايتد يضرب ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزيِ
مانشستر يونايتد - ليستر سيتي

مانشستر يونايتد يضرب ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزيِ

الأحد، 5 فبراير 2017 08:24 م
محيط

عاد مانشستر يونايتد لسكة الانتصارات، بفوز كبير ومستحق خارج ملعبه أمام ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، بملعب “ووكرز ستاديوم” في ختام منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الأهداف كل من هنريك مخيتاريان، وزلاتان إبراهيموفيتش، وخوان ماتا في الدقائق 42 و44 و49، على الترتيب.

وكسر مانشستر بذلك سلسلة تعادلاته في آخر 3 مباريات خاضها الفريق، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس.

أما ليستر حامل لقب المسابقة، فواصل مسلسل نتائجه السلبية، بتلقيه الخسارة الرابعة على التوالي، حيث تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ16، متساويا مع ميدلزبره وسوانزي سيتي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3