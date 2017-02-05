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الخطيب: فرصة منتخب مصر أفضل في نهائي أمم إفريقيا
محمود الخطيب

الخطيب: فرصة منتخب مصر أفضل في نهائي أمم إفريقيا

الأحد، 5 فبراير 2017 08:21 م
وكالات

أكد محمود الخطيب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا أن فرص المنتخب المصري أفضل من منتخب الكاميرون من واقع تاريخ مباريات المنتخبين خاصة في المباريات النهائية.

جاء هذا لدى سفر الخطيب مساء اليوم الأحد متوجها إلى أبوظبي في زيارة تستمر عدة أيام يشارك خلالها في بعض الفعاليات الإعلامية.

وحرص عدد من العاملين والركاب على مصافحته والتقاط الصور التذكارية معه والاستفسار عن توقعاته للقاء منتخبي مصر والكاميرون في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجابون.

وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية من أمم إفريقيا بعد إقصاء بوركينا فاسو بركلات الترجيح، فيما وصل منتخب الكاميرون للمباراة نفسها بعد الفوز على غانا بهدفين دون رد.

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