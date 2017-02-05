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النني سيحرز هدفا.. و"عمه": يارب تكسبوا
النني

النني سيحرز هدفا.. و"عمه": يارب تكسبوا

الأحد، 5 فبراير 2017 08:44 م
كتب - عبد الرحمن دياب

كشف محمد النني، عم اللاعب محمد النني عن أن “نجل أخي رجل جدع وبيحب أهله وبيحب الخير لكل الناس”، موضحا أن “مبيتأخرش عن حد، وبيخدم كل الناس”.

وقال في لقاء خاص ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة”، اليوم الأحد، أنه يشعر أن “النني” سيحرز هدفًا في مباراة “مصر والكاميرون”، متابعًا: “يارب يكسبوا بحق جاه النبي، وربنا يكرمهم عشان الـ 90 مليون”.

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