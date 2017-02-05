منحت لجنة قضائية إسرائيلية، اليوم الأحد، موافقتها المبدئية لبدء تصدير الماريجوانا الطبية -القنب الهندي، على أن تتم إجراءات التصويت عليه في الكنيست خلال الأشهر المقبلة.

وتنشط إسرائيل في مجال البحوث الطبية المتعلقة بالماريجوانا الطبية حسبما نشرت شبكة سكاي نيوز، رغم أن سوقها المحلي ليس كبيرا، إذ يملك 23 ألف شخص فقط تصاريح من وزارة الصحة لشرائها، من 9 موردين، ليصل حجم هذا السوق إلى 20 مليون دولار على الأكثر.

أما في الولايات المتحدة، فتصل أرباح هذا السوق إلى 50 مليار دولار، لذا فإن تصدير الماريجوانا الطبية من إسرائيل سيكون مفيدا للاقتصاد.

ولفت التقرير إلى أن نحو 50 شركة تعمل في مجال الماريجوانا الطبية في إسرائيل، فيما بلغ حجم الاستثمارات الخارجية في تلك الشركات نحو 100 مليون دولار في 2016.

يذكر أن إسرائيل سمحت الشهر الماضي، بالتعاطي الشخصي للماريجوانا، على نطاق محدود.