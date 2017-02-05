أجرى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، مايكل فلين اجتماعا سريا في واشنطن قبل أسبوعين.

وكشفت صحيفة “هآرتس” اليوم الأحد، أن الاجتماع، الذي عقد قبل يومين من تنصيب ترامب، حضره إلى جانب كوهين وفلين، القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ناغل والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون دريمر، وعدد من المسؤولين الأمريكيين في إدارة ترامب (لم يذكر اسماؤهم).

وكان الاجتماع جزءا من الجهود بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية لوضع سياسات مشتركة بشأن عدد من القضايا التي من المتوقع أن يتم التعاون بشأنها بشكل وثيق في السنوات القادمة ومنها ملفات إيران والحرب في سوريا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جهته أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ “هآرتس” أن كوهين وناغل التقيا بالمستشار فلين خلال رحلتهما إلى واشنطن، ولكن دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض يوم 15 فبراير/شباط، وهو سيكون الاجتماع الأول بينهما منذ تولي ترامب منصب الرئيس.