 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 07:14 مساءً
روابط سريعة
لقاء سري بين رئيس الموساد ومستشار ترامب الأمني
589767e6c361888a058b45fc

لقاء سري بين رئيس الموساد ومستشار ترامب الأمني

الأحد، 5 فبراير 2017 08:13 م
متابعات

أجرى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، مايكل فلين اجتماعا سريا في واشنطن قبل أسبوعين.

وكشفت صحيفة “هآرتس” اليوم الأحد، أن الاجتماع، الذي عقد قبل يومين من تنصيب ترامب، حضره إلى جانب كوهين وفلين، القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ناغل والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون دريمر، وعدد من المسؤولين الأمريكيين في إدارة ترامب (لم يذكر اسماؤهم).

وكان الاجتماع جزءا من الجهود بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية لوضع سياسات مشتركة بشأن عدد من القضايا التي من المتوقع أن يتم التعاون بشأنها بشكل وثيق في السنوات القادمة ومنها ملفات إيران والحرب في سوريا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جهته أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ “هآرتس” أن كوهين وناغل التقيا بالمستشار فلين خلال رحلتهما إلى واشنطن، ولكن دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض يوم 15 فبراير/شباط، وهو سيكون الاجتماع الأول بينهما منذ تولي ترامب منصب الرئيس.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3