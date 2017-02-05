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إعلامية: "ريم أحمد لازم تتعاكس"
تحرش

إعلامية: "ريم أحمد لازم تتعاكس"

الأحد، 5 فبراير 2017 08:29 م
كتب - عبد الرحمن دياب

مزحت الإعلامية شريهان أبو الحسن، مع الفنانة الشابة ريم أحمد، خلال تقديم برنامج ست الحسن ومناقشة ملفت التحرش، قائلة أن “ريم لازم تتعاكس”، وردت ريم “أحنا لازم نتعاكس أحنا حلوين قوي”، وتابعت “هناك مداعبات لطيفة سواء من النساء أو الرجال تكون مقبولة”، ولكن هناك معاكسات وحتى نظرات تكون قاتلة للفتاة وتشعر أنها تشعر بالرعب وتريد الهرب من المكان.

وكان برنامج “ست الحسن” المذاع على شاشة ON E، يناقش القوانين المتعلقة بالمرأة، وهل استطاعت تلك القوانين الحفاظ على حقوق المرأة من عدمه، بمناسبة عام المرأة.

ودعت الإعلامية شريهان أبو الحسن إلى أهمية أن يشمل القانون المتعلقة بالمرأة، الحفاظ على حقوق المرأة حال انفصالها عن زوجها.

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