أشبيلية يفسح المجال لبرشلونة للمركز الثاني بتعادل سلبي أمام فياريالالأحد، 5 فبراير 2017 08:04 م
تراجع أشبيلية خطوة جديدة عن مزاحمة برشلونة في المركز الثاني بالدوري الأسباني لكرة القدم وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه فياريال اليوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.
ورفع أشبيلية رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف برشلونة بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي وارتفع رصيد فياريال إلى 35 نقطة في المركز الخامس.
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