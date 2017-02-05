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الجيش اليمني يعلن حظر التجوال في "أبين"
الجيش اليمني في عدن

الجيش اليمني يعلن حظر التجوال في "أبين"

الأحد، 5 فبراير 2017 08:03 م
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أعلنت قوات الجيش حظر التجوال في مديرية لودر بأبين من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وحسب المشهد اليمني، يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إفشال هجوم لعناصر تنظيم القاعدة للسيطرة على مقر أمن المديرية ومواقع مجاورة.

وفي وقت سابق أعلنت قوات الحزام الأمني الانسحاب من أبين لأسباب مجهولة فيما قالت مصادر حكومية إن الرئيس وجه قوات عسكرية للتحرك باتجاه المحافظة لوقف سيطرة التنظيم، فيما قالت مصادر أن قوات الحزام عادت مجددًا إلى المدينة.

وكان قوات الجيش دفعت أمس بتعزيزات جديدة إلى شقرة على أن تتجه إلى لودر كى تتصدى لعناصر القاعدة الذين يسعون للسيطرة على مدن محافظة أبين.

وتشهد مدينة لودر والمناطق المجاورة لها، توترا بين مسلحي القاعدة والسكان المحليين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى.

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