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فريدة النقاش تُهاجم وزيرة التعاون: "عملها الاستدانة فقط"
الكاتبة فريدة النقاش

فريدة النقاش تُهاجم وزيرة التعاون: "عملها الاستدانة فقط"

الأحد، 5 فبراير 2017 07:57 م

هاجمت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، قائلة إنها “لا تقوم بشيء سوى الاستدانة من الخارج”، مضيفة: ” كم مذهل من القروض أغرقنا ويذكرنا بأيام الخديوي إسماعيل، وقت أن أغرقت مصر بالديون”.

وقالت “النقاش” في حوارها مع برنامج “بصراحة”، الأحد، على “نجوم إف إم”، اليوم الأحد، أن ما يحسب للسيسي هو محاولات إيجاد توازن في علاقة مصر بالقوى الخارجية، ومن ذلك تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على التسليح الأمريكي فقط والعلاقات الخارجية هي أبرز ما يميز النظام السياسي للرئيس السيسي.

وأكدت فريدة النقاش، أن أسعار الكتب المرتفع أثر على القراءة بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن الشباب الآن يتجهون للقراءة عبر وسائل الاتصال الحديثة بسبب الإنترنت.

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